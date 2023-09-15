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Кремль: Москва последовательно будет работать с Баку и Ереваном 

Кремль: Москва последовательно будет работать с Баку и Ереваном  Россия последовательно будет работать с Баку и Ереваном, рассматриваются различные варианты урегулирования ситуации.
Внешняя политика
15 сентября 2023 г. 14:13
Кремль: Москва последовательно будет работать с Баку и Ереваном 

Россия последовательно будет работать с Баку и Ереваном, рассматриваются различные варианты урегулирования ситуации.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что недавно партия продовольственного груза была поставлена в Карабахский регион благодаря усилиям России.

12 сентября грузовик с продовольственными и непродовольственными товарами, отправленный Российским обществом Красного Креста (РОКК) армянским жителям Карабаха, прибыл в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди.

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Версия на азербайджанском языке Kreml: “Moskva Bakı və İrəvanla ardıcıl şəkildə işləyəcək”
Версия на английском языке Kremlin: Moscow to work consistently with Baku and Yerevan

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