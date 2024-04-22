Кремль: Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает сложившимся в регионе реалиям

Азербайджан и Армения ведут работу по мирному договору, еще остаются несогласованные статьи.

Азербайджан и Армения ведут работу по мирному договору, еще остаются несогласованные статьи.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также он отметил, что лидеры двух стран продолжают переговоры по делимитации границы, подчеркнув, что часть вопросов уже согласована.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что выход российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана отвечает сложившимся в регионе реалиям.

"Это (вывод миротворцев - ред.) отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для них", - заявил Песков.

17 апреля помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о том, что высшее руководство Азербайджана и России приняло совместное решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории.