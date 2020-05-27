Глава Центра: Азербайджан блестяще реализовал свой огромный потенциал - ИНТЕРВЬЮ

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В интервью российскому бюро Report руководитель Центра российско-азербайджанской дружбы, политический психолог Наталия Красовская рассказала о развитии российско-азербайджанских отношений и поздравила всех азербайджанцев с Днем Республики.

- Как вы оцениваете процесс развития культурных связей между Азербайджаном и Россией на сегодняшний день?

- Прошлый год стал рекордным по количеству российско-азербайджанских мероприятий культурного плана, и все эксперты в один голос отмечали, что наши двусторонние отношения вышли на принципиально новый уровень. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в дальнейшее развитие событий: публичные мероприятия были отменены по всему миру. Тем не менее я с огромной радостью отмечаю, что культурные связи не только стали крепче за время, которое мы вынуждены провести в самоизоляции, но и получили новые формы для развития. Представители культурной сферы стали с большей интенсивностью осваивать возможности интернета, и огромное количество людей по всему миру смогли присоединиться к культурному диалогу России и Азербайджана. Очень многие российские и азербайджанские музыканты, актеры, певцы давали онлайн-концерты, делились советами о том, как справиться со стрессом в самоизоляции, передавали слова поддержки людям в соседней братской стране. И это, бесспорно, еще больше сблизило наши народы.

- Каким образом, на ваш взгляд, пандемия коронавируса повлияла на наши двусторонние отношения?

- Пандемия, бесспорно, оказала существенное влияние абсолютно на все сферы, наложила свой отпечаток на все отношения – как на межличностном уровне, так и на геополитическом. И особенно приятно видеть, что в то время, как многие страны приостанавливают сотрудничество, Россия и Азербайджан подают отличный пример оказания взаимной поддержки и укрепления отношений. Наши страны временно приостановили взаимные поездки граждан, но в экономическом плане наше сотрудничество осталось неизменном – перемещение грузов через границу идет, а спрос на экологически чистые азербайджанские фрукты и овощи в России даже вырос, ведь эти плоды азербайджанской земли очень полезны для укрепления иммунитета, что немаловажно в период пандемии. Усилился и взаимный обмен информацией в научно-исследовательских кругах: консолидированные поиски сокращают время разработки эффективной вакцины против коронавируса.

- Расскажите о работе вашего Центра и его вкладе в укрепление дружбы между Россией и Азербайджаном.

- Центр российско-азербайджанской дружбы работает при межпарламентской группе дружбы Россия-Азербайджан, которой руководит депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев. В прошлом году в стенах Госдумы при нашем участии был организован круглый стол "Культурные мосты между Россией и Азербайджаном как основа для межкультурного диалога", в ходе которого ведущие представители российской и азербайджанской культур высказали свои идеи по интенсификации гуманитарного взаимодействия наших стран. Одной из центральных тем обсуждения была важность развития общего информационного пространства. И именно эту задачу наш Центр ставит в качестве одной из основных в своей деятельности. Развитие культуры, интенсификация культурных связей, расширение добрососедских отношений между нашими странами строится на преемственности поколений, поэтому важнейшей частью работы Центра является освещение различных культурных и молодежных событий в жизни России и Азербайджана в интернет-СМИ и социальных сетях. Ведь большая часть нашей молодежи существует именно онлайн. Мы сотрудничаем с ведущими интернет-изданиями в Азербайджане и России, рассказываем о том, что происходит в сфере российско-азербайджанских взаимоотношений, о том, как живут наши народы, даем возможность известным людям в культурной, научной, общественной сферах поделиться своей точкой зрения на важнейшие события для наших стран. Вне всяких сомнений, принятая руководством страны политика мультикультурализма и сохранения русского языка дает широкие возможности для реализации нашей миссии.

- Скоро 28 мая – день Азербайджанской Республики. Как изменился Азербайджан за последние годы? Что вы можете пожелать азербайджанскому народу?

- За годы независимости Азербайджан блестяще реализовал свой огромный потенциал и продолжает наращивать обороты. У страны поистине уникальное географическое положение и богатейшие природные ресурсы, плюс – что немаловажно – квалифицированные кадры. Регулярно бывая в Азербайджане, я отметила, что большая часть молодёжи хорошо владеет сразу несколькими языками: помимо родного азербайджанского, говорят на русском и, часто, на английском языках. При таких исходных данных неудивительно, что Азербайджан входит в топ рейтингов различных ведущих международных структур по многим критериям.

Возьмем экономику: за последние 15 лет наблюдается рост более чем втрое – это мировой рекорд. Азербайджан крайне привлекателен для международных инвестиций и включен в глобальные транспортно-логистические и энергетические проекты. Сегодня через Азербайджан проходят транспортные маршруты "Север-Юг" и "Восток-Запад", что делает Республику важнейшим транспортным хабом Евразии. А в прошлом году Азербайджан соединился с Европой трубопроводом TANAP, что включило его в контур энергетической безопасности большинства европейских государств. К слову, о безопасности: роль Азербайджана в международной политике непрерывно растет, страны часто выбирают Азербайджан как место для переговоров по спорным вопросам. Напомню, что именно Азербайджан сыграл значительную роль в урегулировании недавнего напряжения в отношениях России и Турции. Таким образом, Азербайджан сегодня вносит значительный вклад в обеспечение международной стабильности.

Все эти успехи – это результат труда азербайджанского народа, который удивительная азербайджанская земля щедро наделила многочисленными талантами. И я от всего сердца желаю всем азербайджанцам новых выдающихся побед и дальнейшего развития братских отношений с россиянами. Счастья, достатка и мира каждому дому!