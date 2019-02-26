Зампред Комитета Совета Федерации России: Мы должны говорить правду, чтобы события в Ходжалы не повторились

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "Все разногласия между Азербайджаном и Арменией должны решаться мирным путем на основе правдивой оценки произошедших событий".

Как передает Report, об этом заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по социальной политике Людмила Козлова.

"Чувство боли не передать. Нет на земле ни одного человека, который мог бы одобрить подобные деяния в Ходжалы", - заявила Л.Козлова.

"Тут погибли не только азербайджанцы, но и другие национальности. Мы должны говорить правду, чтобы такого больше нигде не случилось на земле", - сказала зампред комитета.