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Коул Дарем: Исламофобия остается тревожным наследием колониализма

Коул Дарем: Исламофобия остается тревожным наследием колониализма Во многих регионах мира исламофобия остается тревожным наследием колониализма, ориентализма и политики идентичности.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 10:54
Коул Дарем: Исламофобия остается тревожным наследием колониализма

Исламофобия во многих регионах мира остается тревожным наследием колониализма, ориентализма и политики идентичности.

Как передает Report, об этом заявил президент Форума межрелигиозного диалога G20 Коул Дарем, выступая в Баку на международной научной конференции на тему: "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

"Проблема исламофобии — крайне сложная и уходит корнями в глубокую историю. Ее истоки восходят к средневековым временам, к первым столкновениям между исламской цивилизацией и другими культурами. Сегодня во многих уголках мира исламофобия продолжает существовать как печальное наследие колониализма, ориентализма и политики идентичности. Подобно многим другим формам укоренившейся враждебности, она нередко подпитывается современными тенденциями к поляризации и радикализации: один трагический инцидент вызывает цепную реакцию, находя отклик и усиливаясь в контексте множества других подобных событий", — отметил он.

По его словам, исламофобия — не единственная форма религиозной нетерпимости, с которой сталкивается современное общество:

"Глобальная статистика указывает на рост случаев антисемитизма. Христиане, по-прежнему, остаются одной из самых преследуемых религиозных групп в мире — и, что особенно тревожно, нередко притеснения исходят от представителей той же конфессии. Эти проблемы имеют глобальный характер и не ограничиваются какой-либо одной частью мира".

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Версия на английском языке Cole Durham: Islamophobia remains troubling legacy of colonialism
Версия на азербайджанском языке Koul Darem: İslamofobiya müstəmləkəçiliyin narahatedici mirasıdır

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