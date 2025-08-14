Костанян: следующая встреча в формате "3+3" может пройти в Баку или Ереване

Достижение договоренности о разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе открыло новую главу в диалоге в формате “3+3”, cледующая встреча в его рамках планируется в Баку или Ереване.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью иранскому агентству "IRNA".

"Мы считаем, что этот формат диалога может стать удобной площадкой для обсуждения региональных проектов, особенно в сфере транспортных и инфраструктурных коммуникаций", - сказал Костанян.

Он подчеркнул, что последние события в отношениях между Азербайджаном и Арменией, а также принципиальное соглашение о возобновлении транспортных маршрутов в регионе открыли новую главу для диалога, в том числе в рамках "3+3".

"Согласно последнему министерскому заявлению, следующая встреча должна пройти в Ереване или Баку, и мы также рассматриваем возможность двусторонних консультаций с азербайджанской стороной", - заявил замминистра.