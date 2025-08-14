О нас

Костанян: следующая встреча в формате "3+3" может пройти в Баку или Ереване

Костанян: следующая встреча в формате "3+3" может пройти в Баку или Ереване Достижение договоренности о разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе открыло новую главу в диалоге в формате “3+3”, cледующая встреча в его рамках планируется в Баку или Ереване.
Внешняя политика
14 августа 2025 г. 18:19
Костанян: следующая встреча в формате 3+3 может пройти в Баку или Ереване

Достижение договоренности о разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе открыло новую главу в диалоге в формате “3+3”, cледующая встреча в его рамках планируется в Баку или Ереване.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью иранскому агентству "IRNA".

"Мы считаем, что этот формат диалога может стать удобной площадкой для обсуждения региональных проектов, особенно в сфере транспортных и инфраструктурных коммуникаций", - сказал Костанян.

Он подчеркнул, что последние события в отношениях между Азербайджаном и Арменией, а также принципиальное соглашение о возобновлении транспортных маршрутов в регионе открыли новую главу для диалога, в том числе в рамках "3+3".

"Согласно последнему министерскому заявлению, следующая встреча должна пройти в Ереване или Баку, и мы также рассматриваем возможность двусторонних консультаций с азербайджанской стороной", - заявил замминистра.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
8 августа 2025 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi