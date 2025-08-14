Костанян: Армения планирует зарегистрировать компанию с участием США для реализации проекта "Маршрут Трампа"

Некоторые детали проекта “Маршрут Трампа” (Зангезурский коридор, TRIPP) уже согласованы. В рамках проекта транспортного соединения “Маршрут Трампа” планируется зарегистрировать в Армении компанию, акции которой будут распределены между страной и США.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью иранскому агентству IRNA.

"Некоторые детали проекта уже согласованы, и я довел их до сведения иранской стороны. В рамках проекта планируется зарегистрировать компанию, акции которой будут распределены между Арменией и США. При этом это не подразумевает участия США в вопросах безопасности региона - эта обеспокоенность Ирана была снята", - сказал он.

Костанян отметил, что вопросы обеспокоенности Тегерана ролью США обсуждались его на переговорах 13–14 августа в Иране.

"Я прибыл сюда с посланием о том, что Армения учитывает позицию Ирана, и эти чувствительные моменты были учтены в ходе предварительных переговоров по проекту транспортного соединения “Маршрут Трампа”", - добавил замминистра.