Кошта: ЕС поддерживает позицию Азербайджана по всестороннему расследованию авиакатастрофы

Европейский союз поддерживает позицию Азербайджана по всестороннему расследованию авиакатастрофы.

Европейский союз поддерживает позицию Азербайджана по всестороннему расследованию авиакатастрофы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта во время телефонного разговора с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Антониу Кошта выразил соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с авиакатастрофой. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за соболезнования.

Напомним, что 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий "Азербайджанским авиалиниям" и выполнявший рейс Баку – Грозный. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.