Кортунов: Российско-азербайджанский экспертный совет позволяет обсудить самые актуальные моменты

Российско-азербайджанский экспертный совет позволяет обсудить самые острые и актуальные моменты двухсторонних отношений.

Российско-азербайджанский экспертный совет позволяет обсудить самые острые и актуальные моменты двухсторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил на третьем заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

"Не очень долгий срок показал, насколько эффективен этот диалог. У нас уже сложились доверительные отношения. Мы обсуждаем самые острые и деликатные моменты двухсторонних отношений, которые развиваются в сложном контексте. На это влияет и ситуация в разных регионах, включая Кавказ, а также глобальная политика", - заявил А. Кортунов, выразив надежду, что формат этого совета внесет вклад в развитие двухсторонних отношений.

В свою очередь руководитель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев отметил, что обсуждения в рамках совета очень полезны и затрагивают вопросы региональной безопасности.

В ходе заседания был также презентован сборник статей, посвященных 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и РФ.