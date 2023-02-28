О нас

Кортунов: Российско-азербайджанский экспертный совет позволяет обсудить самые актуальные моменты

Кортунов: Российско-азербайджанский экспертный совет позволяет обсудить самые актуальные моменты Российско-азербайджанский экспертный совет позволяет обсудить самые острые и актуальные моменты двухсторонних отношений.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 15:29
Кортунов: Российско-азербайджанский экспертный совет позволяет обсудить самые актуальные моменты

Российско-азербайджанский экспертный совет позволяет обсудить самые острые и актуальные моменты двухсторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил на третьем заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

"Не очень долгий срок показал, насколько эффективен этот диалог. У нас уже сложились доверительные отношения. Мы обсуждаем самые острые и деликатные моменты двухсторонних отношений, которые развиваются в сложном контексте. На это влияет и ситуация в разных регионах, включая Кавказ, а также глобальная политика", - заявил А. Кортунов, выразив надежду, что формат этого совета внесет вклад в развитие двухсторонних отношений.

В свою очередь руководитель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев отметил, что обсуждения в рамках совета очень полезны и затрагивают вопросы региональной безопасности.

В ходе заседания был также презентован сборник статей, посвященных 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kortunov: Russian-Azerbaijani Expert Council allows discussing most topical issues

Самое читаемое

Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
22 февраля 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi