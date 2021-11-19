Кортунов: Cотрудничество России с Азербайджаном должно быть более широким

11:40 "Формат российско-азербайджанского экспертного совета как вид открытой дипломатии способствует развитию связей между двумя странами. Я думаю, что укрепление взаимопонимания, доверия между нашими странами в нынешних условиях имеет еще большее значен

"Формат российско-азербайджанского экспертного совета как один из видов открытой дипломатии способствует развитию связей между двумя странами. Я думаю, что укрепление взаимопонимания, доверия между нашими странами в нынешних условиях имеет еще большее значение".

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Российского совета по международным вопросам Андрей Кортунов во время выступления в видеоформате на заседании российско-азербайджанского экспертного совета.

Выразив удовлетворение тем, что русский язык является языком взаимопонимания между двумя народами, эксперт отметил, что Кавказ всегда был ключевым пространством для России.

Говоря о связях Китая с Россией и Азербайджаном, Кортунов сказал о наличии новой динамики отношений между странами, заинтересованными в сотрудничестве: "Регион должен оставаться в центре внимания. Наше сотрудничество должно быть более широким".