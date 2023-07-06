Корреа: Впечатлен выступлением президента Азербайджана о французском колониализме

Меня впечатлило выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева о французском колониализме на открытии министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

Меня впечатлило выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева о французском колониализме на открытии министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

Об этом Report заявил исполнительный директор Южного центра (South Centre) Карлос Корреа.

По его словам, выступление главы государство было очень честным и смелым.

Карлос Корреа подчеркнул, что Движению неприсоединения нужно принимать активные меры, применять санкции в правовом порядке в соответствии с Уставом ООН в отношении стран, "которые негативно воздействуют на большую часть населения в мире".

"ДН - это прекрасная возможность обсудить глобальную повестку дня, это очень важная платформа",- добавил он.

5 июля в Бакинском конгресс-центре открылась министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам". Президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев выступил на встрече.