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Корреа: Впечатлен выступлением президента Азербайджана о французском колониализме

Корреа: Впечатлен выступлением президента Азербайджана о французском колониализме Меня впечатлило выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева о французском колониализме на открытии министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 10:33
Корреа: Впечатлен выступлением президента Азербайджана о французском колониализме

Меня впечатлило выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева о французском колониализме на открытии министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

Об этом Report заявил исполнительный директор Южного центра (South Centre) Карлос Корреа.

По его словам, выступление главы государство было очень честным и смелым.

Карлос Корреа подчеркнул, что Движению неприсоединения нужно принимать активные меры, применять санкции в правовом порядке в соответствии с Уставом ООН в отношении стран, "которые негативно воздействуют на большую часть населения в мире".

"ДН - это прекрасная возможность обсудить глобальную повестку дня, это очень важная платформа",- добавил он.

5 июля в Бакинском конгресс-центре открылась министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам". Президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев выступил на встрече.

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Версия на английском языке Correa: 'I was impressed by Azerbaijani president’s speech on French colonialism'
Версия на азербайджанском языке Korrea: “Azərbaycan Prezidentinin Fransa müstəmləkəçiliyi ilə bağlı çıxışından təsirləndim”

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