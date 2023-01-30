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Корпус стражей исламской революции держал склад наркотиков в Джабраиле

Корпус стражей исламской революции держал склад наркотиков в Джабраиле Основная причина враждебного настроя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по отношению к Азербайджану связана с великой победой азербайджанской армии в Отечественной войне в 2020 году.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 16:52
Корпус стражей исламской революции держал склад наркотиков в Джабраиле
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Основная причина враждебного настроя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по отношению к Азербайджану связана с великой победой азербайджанской армии в Отечественной войне в 2020 году.

Об этом Report сказал эксперт по национальному движению в Южном Азербайджане, соучредитель правозащитной организации "Эрк" Машаллах Разми.

По его словам, КСИР создал склад для хранения и транзита наркотиков в Джабраильском районе Азербайджана в период армянской оккупации этих территорий.

"В течение многих лет на этот склад свозили наркотики члены международного наркотрафика. За счет контрабандистов эти силы хотели частично покрыть потребности, которые Исламская Республика Иран не могла удовлетворить из-за международных санкций. Те же контрабандисты поставляли нелегальное оружие клиентам в других странах, в том числе йеменским хуситам. После 44-дневной Отечественной войны КСИР лишился возможности осуществлять противозаконную деятельность. Как результат у Ирана начались проблемы с предоставлением финансовой помощи и оружия своим прокси, что и является основной причиной враждебности по отношению к Азербайджану", - считает М. Разми.

Отметим, что Машаллах Разми живет в эмиграции во Франции.

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Версия на английском языке IRGC created drug warehouse in Azerbaijan's Jabrayil district during Armenian occupation
Версия на азербайджанском языке SEPAH-ın işğal dövründə Cəbrayılda narkotik anbarı yaratdığı məlum olub

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