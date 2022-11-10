Коротченко: Азербайджан быстро и умело восстанавливает свои освобожденные территории

Коротченко отметил быстрое восстановление освобожденных территорий: «В целом за прошедшие два года Азербайджан серьёзным образом укрепил свой экономический и оборонный потенциал. На освобожденных территориях мы видим реализацию масштабных проектов экономи

Азербайджан очень быстро и умело восстанавливает свои освобожденные территории, продолжая при этом укреплять оборонный потенциал страны.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"За прошедшие два года Азербайджан серьезным образом укрепил свой экономический и оборонный потенциал. На освобожденных территориях мы видим возрождение, реализацию масштабных экономических проектов. Идет строительство новых дорог, умных городов и деревень, восстанавливается промышленная и транспортная инфраструктура, введены в действие крупные современные аэропорты международного класса. Созидательный труд азербайджанского народа еще раз показывает, что освобожденные территории вернулись к своему истинному хозяину, который наводит порядок и залечивает раны войны, строя лучшее будущее", - сказал И.Коротченко.

По мнению политолога, Азербайджану еще многое предстоит сделать, поскольку в соответствии с трехсторонним заявлением Армения должна вывести свои незаконные вооруженные формирования с Карабахского региона, должна быть распущена незаконно созданная администрация сепаратистов, осуществлена делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном, разблокированы транспортные коммуникации в регионе.

"А самое главное - должен быть подписан мирный договор на основе пяти базовых принципов, которые выдвинул президент Азербайджана Ильхам Алиев и которые полностью отвечают нормам международного права и уставу ООН", - подчеркнул он.

В заключение он отметил: "Хотел бы от лица российского экспертного сообщества пожелать азербайджанскому народу мира, процветания, развития, скорейшего восстановления освобожденных территорий и счастливого мирного неба над головой. Мы верим, что мирному договору между Ереваном и Баку нет альтернативы, он должен быть подписан, что будет означать с дипломатической точки зрения окончательное закрепление выдающейся исторической победы Азербайджана в Отечественной войне".