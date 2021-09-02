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Коротченко: Только путь мира позволит Армении выйти из финансового и политического тупика

Коротченко: Только путь мира позволит Армении выйти из финансового и политического тупика Азербайджан неоднократно выдвигал предложение о начале процесса делимитации и демаркации границы с Арменией. Это позволило бы исключить в дальнейшем любые неоднозначные вопросы, связанные с этой проблемой, обозначить границу между Азербайджаном и Армение
Внешняя политика
2 сентября 2021 г. 14:36
Коротченко: Только путь мира позволит Армении выйти из финансового и политического тупика

Азербайджан неоднократно выдвигал предложение о начале процесса делимитации и демаркации границы с Арменией. Это позволило бы исключить в дальнейшем любые неоднозначные вопросы, связанные с этой проблемой, обозначить границу между Азербайджаном и Арменией и исключить любые инциденты в последующем.

Об этом Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

“К сожалению, в ответ на эти предложения армянская сторона последние месяцы совершает вооруженные провокации, обстреливает азербайджанских военных, чем и занималась на протяжении предыдущих тридцати лет. Кроме того, Азербайджан предлагал Армении подписать и мирный договор, в котором бы стороны признали территориальную целостность друг друга, таким образом это серьезным образом позволило бы двигаться вперед с точки зрения мирного и экономического процветания в регионе”, - заявил И. Коротченко.

Он также отметил отказ Армении и от разблокировки транспортных коммуникаций региона, в частности, реализации проекта Зангезурского транспортного коридора.

“Азербайджану нужен мир, четкая граница, экономическое развитие, а также разблокировка транспортных коридоров. Тут самое опасное то, что армянские провокации зачастую могут осуществляться за спиной российских миротворцев. В этом плане Армения ведет себя абсолютно неконструктивно, опасно. Но будем рассчитывать, что в Ереване будут сделаны соответствующие выводы и армянская сторона приступит к реализации всех тех обязательств, которые она взяла на себя по трехсторонним договоренностям. Только путь мира, сотрудничества и экономического процветания Южного Кавказа требуется народам и странам этого региона. Армения должна следовать политике здравого смысла, добрососедских отношений. Только этот путь позволит ей выйти из финансового, политического тупика, куда завела народ Армении та череда правителей, которые искали и реализовывали конфронтацию с Азербайджаном. Это путь в никуда”, - заявил российский эксперт.

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Версия на английском языке Korotchenko: Only way to peace will help Armenia overcome financial and political deadlock

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