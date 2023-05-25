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Коротченко: Стоит ждать честного и откровенного диалога лидеров Азербайджана, России и Армении 

Коротченко: Стоит ждать честного и откровенного диалога лидеров Азербайджана, России и Армении  Стоит ждать честного и откровенного диалога лидеров Азербайджана, России и Армении, поскольку свидетелями того, что Ереван все время пытался не выполнять прежние обязательства, а постоянно пытался тянуть время, обвиняя при этом Азербайджан.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 15:06
Коротченко: Стоит ждать честного и откровенного диалога лидеров Азербайджана, России и Армении 

Стоит ждать честного и откровенного диалога лидеров Азербайджана, России и Армении. До этого все были свидетелями того, что Ереван все время пытался не выполнять прежние обязательства, а старался тянуть время, обвиняя при этом Азербайджан.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что знаковым событием этой недели должен стать саммит в Москве, в котором примут участие лидеры России, Армении и Азербайджана: "Я думаю, что в присутствии Путина вряд ли Пашинян сможет продолжать свою неконструктивную политику. Тем более здесь же будет президент Азербайджана Ильхам Алиев, который совершенно четко и бескомпромиссно расставит все точки над i, поскольку курс руководства Армении абсолютно неконструктивный, а откровенно враждебный не только в отношении к Азербайджану, но и России. Мы видели стремительный "дрейф" Пашиняна в сторону Запада и завуалированные угрозы о готовности Еревана выйти из Организации договора о коллективной безопасности".

По словам политолога, альтернативы мирному договору нет.

"Главное, что необходимо, - это выходить на точные параметры мирного договора. До его подписания еще предстоит долгий путь. Альтернативы мирному договору нет. Затягивание подписания бьет в первую очередь по самой Армении. Пашинян говорит, что признает территориальную целостность Азербайджана, а затем выступает с противоречащими заявлениями. Подобного рода неконструктивное поведение Армении будет отвергнуто и Путиным, и Алиевым", - заключил Коротченко.

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