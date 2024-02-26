Коротченко: Совершившие чудовищный акт геноцида в Ходжалы понесут ответственность

Коротченко: Азербайджан покарает тех военных преступников, которые совершили чудовищный акт геноцида Ходжалы

Военные преступники, совершившие чудовищный акт геноцида в Ходжалы, понесут ответственность.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко.

Политолог отметил, что народ разделяет справедливые требования о поиске и наказании армянских военных преступников, жертвами которых в ходе чудовищной резни стало мирное население. "Сегодня друзья Азербайджана, да просто люди доброй воли, те кто не занимает какую-то ангажированную позицию, приносят свои слова сочувствия скорби и разделяет справедливые требования о поиске и наказании армянских военных преступников, жертвами которых в ходе чудовищной резни стало мирное население. Справедливость для Ходжалы - это прежде всего дань памяти невинным гражданским жертвам, ставшим результатом чудовищной политики, тогдашней Армении", - добавил он.

Коротченко отметил, что справедливость в вопросе полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана восторжествовала благодаря итогам второй Карабахской войны, а также антитеррористическим мероприятиям, проведенным в 2023 году: "Сегодня страна эффективно развивается, залечиваются раны войны, принята масштабная программа возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории".