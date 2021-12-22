Коротченко: Россия рада успехам Азербайджана

Игорь Коротченко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с наступающим юбилеем и рассказал о роли Алиева в развитии современного Азербайджана.

Российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с наступающим юбилеем и рассказал о его роли в развитии современного Азербайджана.

Об этом Report передает с онлайн круглого стола, посвященного итогам года в российско-азербайджанских отношениях.

"От лица российско-экспертного сообщества и от имении редакции журнала "Национальная Оборона" хочу поздравить президента Азербайджана Ильхама Алиева с предстоящим юбилеем. Ильхам Алиев сегодня находится в статусе великих политиков в мире, он победил в карабахской войне и восстановил территориальную целостность Азербайджана",- заявил эксперт.

И. Коротченко также особо отметил роль общенационального лидера Гейдара Алиева, который "вывел Азербайджан из кризиса, спас страну из хаоса", добавив, что "его достойный сын, Ильхам Алиев, за годы правления построил процветающую страну во всех сферах".

"Ильхам Алиев выстроил эффективную экономику, были претворены в жизнь новые энергетические проекты...Сегодня Азербайджан - это гарант экономической безопасности Евросоюза",- отметил Коротченко.

По его словам, 44-дневная война также продемонстрировала всю мощь и профессионализм азербайджанской армии, а операция по освобождению Шуши войдет в мировую военную историю.

"Азербайджан определяет ход важнейших политических процессов. Россия рада успехам Азербайджана, Азербайджан - наш главный стратегический партнер", - заявил эксперт.