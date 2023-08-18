Эксперт: Результаты заседания Совбеза ООН - дипломатическая победа Азербайджана

Результаты прошедшего заседания Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Лачынской дороге можно назвать дипломатической и политической победой Азербайджана.

Результаты заседания Совета безопасности ООН по ситуации на Лачынской дороге можно назвать дипломатической и политической победой Азербайджана.

Об этом российскому бюро Report заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"Армянский МИД фактически потерпел сокрушительное фиаско. Аргументы азербайджанской стороны были приняты во внимание. Очень профессионально сработал постоянный представитель Азербайджана при ООН, который привел очень четкую аргументацию", заявил эксперт.

Коротченко отметил, что большинство стран, которые приняли участие в обсуждениях, высказались за политический диалог.

По его словам, для абсолютного большинства стран, очевидно, что дорога Агдам - Ханкенди - это наиболее успешный и устраивающий всех вариант снабжения Карабахского региона.