Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций

«Формат «3+3» - это реальный вариант разблокирования коммуникаций и создания единого экономического пространства Южного Кавказа».

Формат «3+3» - это реальный вариант разблокирования коммуникаций и создания единого экономического пространства Южного Кавказа.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт выразил надежду на то, что для Армении станет очевидным отсутствие альтернатив мирным и экономическим инициативам, несмотря на отказ Грузии от участия на первом заседании.

«Необходим скорейший запуск проекта Зангезурского транспортного коридора, который будет иметь экстерриториальный статус. Самое главное - разблокирование коммуникаций и экономическая взаимоувязка стран региона, которые будут способствовать мирному процессу, основанному, прежде всего, на соблюдении обязательств, которые Армения взяла на себя в рамках трехстороннего заявления и по итогам сочинского саммита», - отметил Коротченко.

Он также подчеркнул, что у Пашиняна и его окружения отсутствует желание быстро и эффективно выполнять договоренности, которые были достигнуты на сочинской встрече.

«Тем не менее подключение Армении к практическому механизму формата «3+3» дает осторожный оптимизм в отношении того, что выполнение Арменией своих обязательств будет реализовано в 2022 году в полном объеме».