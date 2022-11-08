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Коротченко: Президент Ильхам Алиев - один из крупнейших международных политиков

Коротченко: Президент Ильхам Алиев - один из крупнейших международных политиков Благодаря политическим, военным, дипломатическим талантам Ильхама Алиева, Азербайджан смог не только подготовиться к войне, которая была неизбежной, но и быстро дать отпор агрессивным замыслам Армении.
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 14:37
Коротченко: Президент Ильхам Алиев - один из крупнейших международных политиков

Благодаря политическим, военным, дипломатическим талантам Ильхама Алиева, Азербайджан смог не только подготовиться к войне, которая была неизбежной, но и быстро дать отпор агрессивным замыслам Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, на дипломатическом поприще Азербайджан, благодаря своему президенту, добивается новых успехов.

"В Отечественной войне азербайджанского народа особо хочу выделить роль Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Это сегодня один из крупнейших международных политиков, ведущих деятелей современного мира, благодаря которому Азербайджан укрепляет свой авторитет, развивает экономику и строит лучшее будущее. Именно благодаря политическим, военным, дипломатическим талантам Ильхама Алиева, Азербайджан смог не только подготовиться к войне, которая была неизбежной, но и быстро дать отпор агрессивным замыслам Армении. Сегодня на дипломатическом треке Азербайджан благодаря своему президенту добивается новых успехов", — заявил И.Коротченко.

Российский эксперт рассказал о победе Азербайджана во второй Карабахской войне, отметив, что, безусловно, это знаковый и общенациональный праздник, поскольку он означает прекращение почти тридцатилетней оккупации территории Азербайджана со стороны Армении.

"Это блестящая военно-политическая победа, триумф современного Азербайджана и его президента Ильхама Алиева. Мы помним события, которые развивались два года назад, когда в ответ на масштабную армянскую провокацию Азербайджан ответил проведением контрнаступательной операции "Железный кулак". Это была четко спланированная, эффективная и отвечающая всем канонам современного военного искусства операция, в результате которой всего за 44 дня противник был разгромлен, а Ереван был вынужден подписать капитуляцию, прекратив таким образом бессмысленное сопротивление", - сказал И. Коротченко.

По его словам, в этой войне отлично показали себя все виды и рода вооруженных сил Азербайджана, различные силы спецназа, которые участвовали в боевых операциях и представляли те или иные силовые министерства, ведомства, спецслужбы Азербайджана.

"Триумфом стала Шушинская операция, когда молниеносным броском азербайджанских сил спецназначения была освобождена культурная столица Азербайджана - Шуша. Операция по ее освобождению вошла в историю современного военного искусства", - отметил военный эксперт.

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