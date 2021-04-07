Коротченко: Пашинян на переговорах в Кремле ведет себя как халявщик

"Пашинян на переговорах в Кремле ведет себя как халявщик, а не как партнер. Дай ему то, дай ему сё...Хочется спросить его: "А работать не пробовали?".

"Пашинян на переговорах в Кремле ведет себя как халявщик, а не как партнер. Дай ему то, дай ему сё... Хочется спросить его: "А работать не пробовали?"

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в своем Telegram-канале.

Эксперт выразил свое недовольство по отношению к тому, что у армян отсутствует желание работать: "Толпы бездельников бродят по Еревану, митингуют, работать не хотят. А Россия должна их всех дотировать, кредиты льготные давать, оружие поставлять, безопасность обеспечивать. Может им просто нужен русский генерал-губернатор?"