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Коротченко: Пашинян на переговорах в Кремле ведет себя как халявщик

Коротченко: Пашинян на переговорах в Кремле ведет себя как халявщик "Пашинян на переговорах в Кремле ведет себя как халявщик, а не как партнер. Дай ему то, дай ему сё...Хочется спросить его: "А работать не пробовали?".
Внешняя политика
7 апреля 2021 г. 19:44
Коротченко: Пашинян на переговорах в Кремле ведет себя как халявщик
Игорь Коротченко

"Пашинян на переговорах в Кремле ведет себя как халявщик, а не как партнер. Дай ему то, дай ему сё... Хочется спросить его: "А работать не пробовали?"

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в своем Telegram-канале.

Эксперт выразил свое недовольство по отношению к тому, что у армян отсутствует желание работать: "Толпы бездельников бродят по Еревану, митингуют, работать не хотят. А Россия должна их всех дотировать, кредиты льготные давать, оружие поставлять, безопасность обеспечивать. Может им просто нужен русский генерал-губернатор?"

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Версия на азербайджанском языке İqor Korotçenko: “Paşinyan Kremldəki danışıqlarda özünü müftəxor kimi aparır”

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