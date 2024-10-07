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Коротченко о французском контрафакте, поступающем в России через Армению

Коротченко о французском контрафакте, поступающем в России через Армению Коротченко о французском контрафакте, поступающем в России через Армению
Внешняя политика
7 октября 2024 г. 20:41
Коротченко о французском контрафакте, поступающем в России через Армению

Любые попытки ввоза контрафакта под тем или иным брендом в Россию должны быть пресечены.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко журналистам, комментируя поставки в Россию под видом армянского коньяка продукции французской компании "Перно Рикар", в мае 2023 года объявившей об уходе с российского рынка из-за военной операции РФ в Украине.

Он добавил, что Россия открыта для всех иностранных компаний, готовых работать на российском рынке легально и с соблюдением требований законодательства.

"Нам здесь не нужны поставленные помимо официальных каналов какого-либо французской продукции. Поэтому думаю, что российские таможенные структуры, и структуры, которые отвечают за качество и оценку продовольственной алкогольной продукции, обратят так или иначе внимание на любые факты, которые могут свидетельствовать о нарушении российского законодательства в данной сфере", - добавил он.

Вместе с тем, Коротченко отметил, что Россия может принять определенные меры в отношении армянской продукции в случае усиления в этой стране антироссийской риторики со стороны руководства.

"Вы знаете, Беларусь запретила у себя оборот армянских коньяков. Произошло это после того, как [премьер-министр Армении] Пашинян встретился с белорусскими оппозиционерами и попытался нанести ущерб интересам Республики Беларусь. Политика и экономика взаимосвязаны", - сказал он.

Коротченко напомнил, что Армения пользуется своими возможностями в рамках ЕАЭС и получает "очень серьезные экономические преференции".

"Конечно, если Пашинян будет занимать все более оголтелую антироссийскую позицию, то рано или поздно какие-то экономические ограничения в отношении торгово-экономического оборота России и Армении так или иначе могут и должны наступить. Россия, конечно же, не намерена вводить какие-то санкции, но если страна ведет себя недружественно, если она действует во вред российским интересам, так или иначе, последуют определенные меры воздействия. В этом плане не буду удивлен, если так или иначе мы к этому придем",- сказал он.

При этом он подчеркнул, что Россия выступает за укрепление торгово-экономические связей на постсоветском пространстве.

"Армения, кстати говоря, какими-то совершенно бешенными темпами нарастила торговый оборот. Она пользуется в общем-то санкционными ограничениями, в том числе для собственной выгоды. Но еще раз повторяю, политика и экономика это совместные вещи. Не может быть так, что отношения плохие в политическом плане, но развиваются эффективно в торгово-экономической. Поэтому Пашинян должен взвешивать и те риски, которые несет его политика враждебного отношения в отношении Российской Федерации", - сказал он.

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