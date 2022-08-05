Коротченко: Мир в регионе наступит, когда на территории Азербайджана не останется армянских вооруженных формирований

Представляет интервью с политическим аналитиком, главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

Представляет интервью с политическим аналитиком, главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

- Отношения между Азербайджаном и Арменией вновь вошли в фазу военного противостояния. Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором сообщалось о проведении ответной операции "Возмездие". Как Вы считаете, насколько взрывоопасна сложившаяся ситуация?

- Несмотря на провокации и обстрелы со стороны незаконных армянских вооруженных формирований, благодаря решительным действиям Азербайджанской армии в рамках операции "Возмездие" ситуацию удалось стабилизировать. Разумеется, наличие незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана – это мина замедленного действия. Я всегда отмечал, подчеркну и сейчас, что нахождение в Карабахе как регулярных частей армянской армии, так и незаконных вооруженных формирований, является постоянным источником конфронтации, рассадником диверсий и подрывных действий. Пока на территории Азербайджана находятся такого рода деструктивные элементы, ситуация в любой момент может стать взрывоопасной и перейти в полномасштабное военное противостояние. Именно поэтому требование о выполнении Ереваном обязательств по выводу всех силовых компонентов из Карабаха, что закреплено в трехстороннем заявлении, под которым стоит в том числе подпись премьер-министра Армении Никола Пашиняна, является совершенно правомерным как с точки зрения норм международного права, так и в контексте обязательств, официально взятых на себя Арменией.

- В Армении тешат себя надеждой на вмешательство российского миротворческого контингента, в зоне ответственности которых и произошла эскалация… Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет. И в дополнение к предыдущему вопросу, как Вы объясняете присутствие армянских вооруженных формирований в зоне дислокации российских миротворцев?

- Российский миротворческий контингент выполняет свои задачи качественно и эффективно, но в то же время очевидно желание армянских сепаратистов и официальных кругов в Ереване использовать их в качестве эдакого живого щита, прикрываясь которым можно по-прежнему не выполнять свои обязательства и из-за спины российских миротворцев совершать разного рода провокации против Азербайджана в расчете на то, что эффективного ответа со стороны Баку не последует.

Из Еревана доносятся довольно хамские заявления в адрес российских миротворцев. Они прозвучали, в частности, на заседании правительства Армении из уст премьер-министра Никола Пашиняна, призывавшего российский миротворческий контингент к более активным действиям. В то же время мы слышим призывы армянских представителей о том, что в дополнение к российским миротворцам необходимо ввести западный военный контингент, в частности, из США и Франции. Это старые песни армян, лелеющих надежду придать конфликту интернациональный окрас и реанимировать Минскую группу ОБСЕ. Все это является ничем иным, как очередным проявлением деструктивной политики армянского истеблишмента в регионе Южного Кавказа. На мой взгляд, настало время политически принудить Армению к выполнению всех обязательств по трехстороннему заявлению. Это касается не только полного вывода незаконных армянских вооруженных формирований из Карабахского региона Азербайджана, но и требования о предоставлении карты минных полей, оставленных армянами после 30 лет оккупации. На этих минах сегодня подрываются мирные, ни в чем не повинные люди. Ереван не проявляет никакого интереса к решению этого важного гуманитарного вопроса, что лишний раз свидетельствует о подрывной позиции Армении. Необходимо также, чтобы армянская сторона, наконец, приступила к практической реализации процесса делимитации и демаркации границы. Кроме демагогических заявлений мы пока от правительства Пашиняна никаких поступательных действий не видим, равно как и не проглядывается проявление доброй воли на пути нормализации отношений.

Ну и наконец должен быть подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией на основании пяти принципов, выдвинутых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эти принципы соответствуют нормам международного права, абсолютно легитимны и составляют основу мирного урегулирования на десятилетия вперед в регионе Южного Кавказа.

- Как Вы считаете, при каком раскладе в регионе возможен стабильный мир в полном понимании этого слова.

- Мир в регионе наступит только тогда, когда на территории Азербайджана не останется армянских вооруженных формирований, потому что именно они выступают источниками диверсий и провокаций, что чревато возникновением полномасштабного вооруженного конфликта. Кроме того, необходимо разблокирование транспортных коммуникаций в регионе. Прежде всего это запуск Зангезурского транспортного коридора, который должен стать вместе с тем энергетическим коридором. По этому коридору Нахчыванская АР будет получать не только свободный трафик грузов, но будет налажено полноценное автомобильное и железнодорожное сообщение. Посредством Зангезурского коридора будут проложены линии электропередач и газовая магистраль, которая свяжет Азербайджан с Нахчыванской АР. Хотел бы также отметить, что правовой режим Зангезурского коридора должен полностью соответствовать правовому режиму Лачинского коридора. Необходима также реализация инициативы, выдвинутой Турцией и Азербайджаном, – формата 3+3, в рамках которого состоится интеграция и взаимоувязка экономик стран Южного Кавказа, а также Турции, Ирана и России. Ну и наконец необходим полноценный мирный договор между Азербайджаном и Арменией, в рамках которого Ереван навсегда откажется от каких-либо территориальных притязаний к Азербайджану. Это станет фундаментом мира, спокойствия и процветания на Южном Кавказе.

Надия Кафарова