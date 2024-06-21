Коротченко: Межрегиональное сотрудничество занимает важное место в развитии отношений Азербайджана и РФ

Межрегиональное сотрудничество занимает исключительно важное место в развитии отношений между Азербайджаном и Россией.

Межрегиональное сотрудничество занимает исключительно важное место в развитии отношений между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко.

"Межрегиональное сотрудничество является важным элементом развития всего комплекса двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Связи между регионами Северного Кавказа и Азербайджаном чрезвычайно важны, так как способствуют укреплению экономического потенциала регионов, взаимовыгодному сотрудничеству в области торговли и реализации совместных проектов", - сказал он.

Эксперт отметил, что ведутся важные работы по улучшению транспортных коммуникаций между двумя странами: "В целом, на фоне всего комплекса успешно развивающихся отношений между Россией и Азербайджаном межрегиональное сотрудничество занимает исключительно важный сегмент".

Коротченко отметил, что дружественные и межрегиональные связи Москвы и Баку продолжат вносить важный вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе.