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Коротченко: Межрегиональное сотрудничество занимает важное место в развитии отношений Азербайджана и РФ

Коротченко: Межрегиональное сотрудничество занимает важное место в развитии отношений Азербайджана и РФ Межрегиональное сотрудничество занимает исключительно важное место в развитии отношений между Азербайджаном и Россией.
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 13:34
Коротченко: Межрегиональное сотрудничество занимает важное место в развитии отношений Азербайджана и РФ

Межрегиональное сотрудничество занимает исключительно важное место в развитии отношений между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко.

"Межрегиональное сотрудничество является важным элементом развития всего комплекса двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Связи между регионами Северного Кавказа и Азербайджаном чрезвычайно важны, так как способствуют укреплению экономического потенциала регионов, взаимовыгодному сотрудничеству в области торговли и реализации совместных проектов", - сказал он.

Эксперт отметил, что ведутся важные работы по улучшению транспортных коммуникаций между двумя странами: "В целом, на фоне всего комплекса успешно развивающихся отношений между Россией и Азербайджаном межрегиональное сотрудничество занимает исключительно важный сегмент".

Коротченко отметил, что дружественные и межрегиональные связи Москвы и Баку продолжат вносить важный вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе.

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Версия на английском языке Expert says role of interregional cooperation in Azerbaijan-Russia relations is vital
Версия на азербайджанском языке İqor Korotçenko: Azərbaycan və Rusiya arasında əlaqələrin inkişafında regionlararası əməkdaşlıq mühüm yer tutur

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