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Коротченко: Де-факто Пашинян признал суверенитет Азербайджана

Коротченко: Де-факто Пашинян признал суверенитет Азербайджана "Факт нападения армянских военнослужащих на азербайджанского солдата доказывает, что агрессивность этой страны никуда не делась. Осуществляемые провокации имеют место и могут повторяться в самых разных местах".
Внешняя политика
30 августа 2021 г. 13:35
Коротченко: Де-факто Пашинян признал суверенитет Азербайджана
Игорь Коротченко

"Факт нападения армянских военнослужащих на азербайджанского солдата доказывает, что агрессивность этой страны никуда не делась. Осуществляемые провокации имеют место и могут повторяться в самых разных местах".

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам эксперта, перекрытие дороги стало успешной военно-политической акцией: "Де-факто Пашинян признал суверенитет Азербайджана. Произошла своего рода демаркация границы. Совершенно понятно, что Лачинский коридор функционирует. Теперь должен быть открыт Зангезурский транспортный коридор, что также является одним из месседжей, которые Азербайджан посылает Армении".

Как отметил Коротченко, с учетом прохождения ряда участков дороги Горус-Гафан по территории Азербайджана, официальный Баку продемонстрировал необходимость не забывать существующие реалии: "Азербайджан показал, что в любой момент будет дан отпор на любые провокации и неконструктивные действия армянской стороны".

"Необходимо пресекать подобные действия армянской стороны, так как сегодня отсутствуют ответные реакции на логику мирных инициатив Баку в сторону Еревана", - сказал Коротченко.

По его мнению, избежание напряженности находится в интересах всех сторон: «Логика событий, в том числе и политика Азербайджана, направлена на то, чтобы Армения смирилась с существующими реалиями. Москва исключительно заинтересована в полном и четком соблюдении Ереваном всех тех пунктов, которые она взяла на себя в рамках трехсторонних заявлений".

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Версия на азербайджанском языке İqor Korotçenko: "Paşinyan Azərbaycanın suverenliyini de-fakto qəbul etdi"
Версия на английском языке Korotchenko: Pashinyan has actually recognized Azerbaijan's sovereignty

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