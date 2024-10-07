Коротченко: Азербайджан внес колоссальный вклад в победу в ВОВ

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко отметил высокий вклад Азербайджана в победу в Великой Отечественной войне.

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко отметил высокий вклад Азербайджана в победу в Великой Отечественной войне.

Как передает Report, об этом он заявил в беседе с журналистами.

"Азербайджан помнит и чтит ветеранов и героев Великой Отечественной войны. Это и памятники, которые в Баку существуют, и к которым проводится возложение венков, цветов. С точки зрения вклада в победу советского народа в Великой Отечественной войне, Азербайджанская ССР внесла колоссальный вклад. Прежде всего, это, конечно, нефть, потому что нефть это кровь войны. Коктейль Молотова, который был изобретен азербайджанскими учеными, это и те сотни тысяч азербайджанских солдат, офицеров, которые воевали в составе советской армии, дошли до Берлина, участвовали во всех ключевых событиях войны",- сказал он.

Коротченко напомнил, что 80-летие победы будет широко отмечаться в России.

"Мы рады и благодарны за то, что Азербайджан разделяет, помнит и будет участвовать в этих памятных мероприятиях. Мы благодарим за это, конечно, в первую очередь президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Не будем забывать, что его отец, общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев с точки зрения своего профессионализма до сих пор пользуется огромным уважением в российском истеблишменте среди офицеров, генералов российских спецслужб. Помним те выдающиеся результаты в сфере разведки, контрразведки, которые были во времена Советского Союза достигнуты Комитетом государственной безопасности Азербайджанской ССР", - добавил он.