Коротченко: Азербайджан сегодня среди стран, определяющих глобальные тренды и международную повестку

Предстоящий климатический саммит COP29 – это показатель авторитета Азербайджана.

Предстоящий климатический саммит COP29 – это показатель авторитета Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко журналистам в Москве.

"В целом, если мы посмотрим на Азербайджан, то под руководством президента Ильхама Алиева страна сегодня формулирует глобальную международную повестку. Предстоящий климатический саммит COP29 – это тоже показатель авторитета Азербайджана. То, что он говорит, он реализует, слова не расходятся с делом, и это встречает огромный отклик у значительной части современного мира",- сказал Коротченко.

Он добавил, что хотя Азербайджан относительно по площади небольшая страна, но благодаря победе во Второй Карабахской войне и восстановлению своего суверенитета в ходе антитеррористической операции 2023 года, а также благодаря реализации масштабных глобальных энергетических проектов, сегодня страна находится среди тех государств современного мира, которые определяют и глобальные тренды, и международную повестку дня.