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Коротченко: Азербайджан при Гейдаре Алиеве получил мощный импульс развития

Коротченко: Азербайджан при Гейдаре Алиеве получил мощный импульс развития Азербайджан при Гейдаре Алиеве получил мощный импульс развития прежде всего в сфере экономики.
Внешняя политика
27 апреля 2023 г. 17:15
Коротченко: Азербайджан при Гейдаре Алиеве получил мощный импульс развития
Игорь Коротченко

Азербайджан при Гейдаре Алиеве получил мощный импульс развития прежде всего в сфере экономики.

Как сообщает Report, об этом военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил в ходе круглого стола "Гейдар Алиев: его роль в развитии СССР и России" в Москве.

Эксперт отметил, что Баку всегда славился как интернациональный город. По его словам, все надежды на технологический рывок СССР были связаны именно с Гейдаром Алиевым.

"Гейдар Алиев пришел в самый нужный и кризисный период для Азербайджана и спас страну. Он - выдающийся государственный деятель, взошедший на политический олимп СССР в силу своего ума и выдающихся личностных качеств", - заявил Коротченко.

Он отметил, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев достойно продолжает путь общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Korotçenko: “Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrü Azərbaycanın inkişafına güclü təkan olub”
Версия на английском языке Korotchenko: Azerbaijan received powerful impetus for development during Heydar Aliyev's leadership

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