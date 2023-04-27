Коротченко: Азербайджан при Гейдаре Алиеве получил мощный импульс развития

Азербайджан при Гейдаре Алиеве получил мощный импульс развития прежде всего в сфере экономики.

Азербайджан при Гейдаре Алиеве получил мощный импульс развития прежде всего в сфере экономики.

Как сообщает Report, об этом военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил в ходе круглого стола "Гейдар Алиев: его роль в развитии СССР и России" в Москве.

Эксперт отметил, что Баку всегда славился как интернациональный город. По его словам, все надежды на технологический рывок СССР были связаны именно с Гейдаром Алиевым.

"Гейдар Алиев пришел в самый нужный и кризисный период для Азербайджана и спас страну. Он - выдающийся государственный деятель, взошедший на политический олимп СССР в силу своего ума и выдающихся личностных качеств", - заявил Коротченко.

Он отметил, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев достойно продолжает путь общенационального лидера Гейдара Алиева.