О нас

Коротченко: Альтернативы открытию Зангезурского коридора - нет

Коротченко: Альтернативы открытию Зангезурского коридора - нет Россия считает важным открытие Зангезурского коридора.
Внешняя политика
4 августа 2023 г. 15:18
Коротченко: Альтернативы открытию Зангезурского коридора - нет

Россия считает важным открытие Зангезурского коридора.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"Россия неоднократно подчеркивала важность открытия этого инфраструктурного проекта. Это зафиксировано и в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. В любом случае Москва выступает за разблокировку транспортных коммуникаций в регионе и за реализацию в полном объеме тех положений, которые были зафиксированы в трехстороннем заявлении", - заявил Коротченко.

Политолог напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце прошлого года официально отказался открывать Зангезурский коридор: "В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев раз за разом заявляет, что этот процесс будет реализован, азербайджанская сторона свою часть работ выполняет, соответственно дело за армянской стороной. Ведь альтернативы открытию Зангезурского коридора - нет".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İqor Korotçenko: “Zəngəzur dəhlizinin açılmasının alternativi yoxdur”
Версия на английском языке Korotchenko: There are no alternatives to Zangazur corridor

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
1 августа 2023 г. 22:44
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
1 августа 2023 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi