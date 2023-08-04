Коротченко: Альтернативы открытию Зангезурского коридора - нет

Россия считает важным открытие Зангезурского коридора.

Россия считает важным открытие Зангезурского коридора.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"Россия неоднократно подчеркивала важность открытия этого инфраструктурного проекта. Это зафиксировано и в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. В любом случае Москва выступает за разблокировку транспортных коммуникаций в регионе и за реализацию в полном объеме тех положений, которые были зафиксированы в трехстороннем заявлении", - заявил Коротченко.

Политолог напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце прошлого года официально отказался открывать Зангезурский коридор: "В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев раз за разом заявляет, что этот процесс будет реализован, азербайджанская сторона свою часть работ выполняет, соответственно дело за армянской стороной. Ведь альтернативы открытию Зангезурского коридора - нет".