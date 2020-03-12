Эксперт: Коронавирус и ситуация на нефтерынке не отразятся на торговых связях Баку и Москвы

Распространение коронавируса и нестабильность на рынке нефти не повлияют на торгово-экономические отношения Азербайджана и России. Как передает Report, об этом заявил российский эксперт Станислав Притчин на круглом столе, посвященном азербайджано-российским отношениям на фоне ситуации в регионе.

"Пока внешних факторов, способных повлиять на нашу торговлю, наши контакты, нет. Есть заболевшие в обеих странах, но их число мало для приостановки авиасообщения или закрытия границ", - заявил С.Притчин.

По его словам, власти обеих стран предпринимают все необходимые меры для предотвращения коронавируса, в том числе в аэропорту и на границах.

"Видно, что Азербайджан в целом готов к тому, чтобы защитить себя от коронавируса – уже введен карантин в школах, чтобы минимизировать риски, отменены общественные мероприятия», - указал российский эксперт.

Говоря о падении цены на нефть он подчеркнул, что на данный момент для российской и азербайджанской экономик нет серьезных вызовов со стороны изменений конъюнктуры на рынках. "Наша торговля достаточно диверсифицирована. Серьезных глобальных рисков для экономических отношений России и Азербайджана нет. Мы можем уверенно говорить, что российско-азербайджанская торговля не просядет сильно по итогам года, даже если цена на нефть будет низкой долгое время", - сказал С.Притчин.

Коснувшись непосредственно влияния падения цен на нефтерынке на экономику Азербайджана он отметил, что у Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR)

"география сотрудничества очень диверсифицирована и представители компаний есть везде, а линейка предлагаемой продукции позволяет продержаться в условиях турбулентности рынка и иметь постоянный приток оборотов и прибыли".