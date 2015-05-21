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    Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила письмо президенту Азербайджана

    Мне очень приятно передать Вашему превосходительству самые сердечные приветствия по случаю Дня Республики

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Королева Великобритании и Северной Ирландии Ее величество Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики - 28 Мая. 

    Как отмечает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    Мне очень приятно передать Вашему превосходительству самые сердечные приветствия по случаю национального праздника – Дня Республики. Желаю Вам и азербайджанскому народу счастья и благополучия".

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