Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила письмо президенту Азербайджана

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Королева Великобритании и Северной Ирландии Ее величество Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики - 28 Мая.

Как отмечает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Мне очень приятно передать Вашему превосходительству самые сердечные приветствия по случаю национального праздника – Дня Республики. Желаю Вам и азербайджанскому народу счастья и благополучия".