Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Азербайджана

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство.

С большим удовольствием передаю азербайджанскому народу и Вашему превосходительству свои поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.

Хочу выразить надежду на то, что после пережитого нами тяжелого года мы преодолеем препятствия, с которыми столкнулось глобальное здравоохранение, и в будущем у нас будут более счастливые дни".