Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Азербайджана

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство.
С большим удовольствием передаю азербайджанскому народу и Вашему превосходительству свои поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.
Хочу выразить надежду на то, что после пережитого нами тяжелого года мы преодолеем препятствия, с которыми столкнулось глобальное здравоохранение, и в будущем у нас будут более счастливые дни".