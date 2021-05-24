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Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Азербайджана

Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Азербайджана Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 мая 2021 г. 14:50
Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Азербайджана
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Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство.

С большим удовольствием передаю азербайджанскому народу и Вашему превосходительству свои поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.

Хочу выразить надежду на то, что после пережитого нами тяжелого года мы преодолеем препятствия, с которыми столкнулось глобальное здравоохранение, и в будущем у нас будут более счастливые дни".

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Версия на английском языке Queen Elizabeth II congratulates President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Britaniya Kraliçası Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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