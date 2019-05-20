Король Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство, мой Брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия и от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, государству и народу братского Азербайджана – устойчивого развития и благосостояния".