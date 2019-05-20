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Король Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева

Король Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство, мой Брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия и от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, государству и народу братского Азербайджана – устойчивого развития и благосостояния".

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