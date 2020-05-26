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Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

Король Саудовской Аравии, Служитель двух благородных святынь Салман бин Абдул- Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в послании говорится: 

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и Правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики – устойчивого развития и процветания". 

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