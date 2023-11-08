Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю Дня Победы и Дня государственного флага.

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю Дня Победы и Дня государственного флага.

Как передает Report, в поздравительном послании, опубликованном на сайте официального информационного агентства Саудовской Аравии Saudi Press (SPA), король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пожелал президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, а правительству и народу Азербайджана - устойчивого прогресса и процветания.