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Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю Дня Победы и Дня государственного флага.
Внешняя политика
8 ноября 2023 г. 18:19
Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю Дня Победы и Дня государственного флага.

Как передает Report, в поздравительном послании, опубликованном на сайте официального информационного агентства Саудовской Аравии Saudi Press (SPA), король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пожелал президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, а правительству и народу Азербайджана - устойчивого прогресса и процветания.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı Kralı Prezident İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

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