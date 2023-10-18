Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Передаем Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня восстановления независимости Вашей страны.
Желаем Вам здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики – постоянного развития и благополучия.
Выражаем Вашему превосходительству наши наилучшие пожелания и почтение".