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Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 17:40
Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаем Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня восстановления независимости Вашей страны.

Желаем Вам здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики – постоянного развития и благополучия.

Выражаем Вашему превосходительству наши наилучшие пожелания и почтение".

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Версия на английском языке King of Saudi Arabia congratulates President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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