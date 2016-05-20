Король Саудовской Аравии направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии, Служитель Двух Благородных Святынь Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Республики - 28 Мая.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и его благословение,

От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаем Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Вашей страны. Желаем Вам здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – устойчивого развития и процветания".

Второй заместитель премьер-министра, министр обороны, заместитель наследного принца Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня Республики - 28 Мая.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый президент,

Передаю Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам доброго здоровья и счастья, а народу и правительству братского Азербайджана – еще большего прогресса и благосостояния".