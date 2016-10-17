Король Саудовской Аравии направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Хранитель двух святынь, король Королевства Саудовская Аравия Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Его Превосходительству Ильхаму Алиеву.

От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия и от себя лично поздравляю Вас с Днем государственной независимости Вашей страны. Желаем Вам здоровья и счастья, а братскому народу и правительству Азербайджанской Республики развития и процветания".

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Мухаммад бин Наиф бин Абдулазиз Аль Сауд также направил поздравительное письмо президенту Азербайджана.

В письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и его благословение.

Передаю Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю Дня государственной независимости Вашей страны. Желаю Вам здоровья и счастья, а правительству и народу братской Азербайджанской Республики – еще большего развития и процветания.

С уважением и почтением к Вашему превосходительству".