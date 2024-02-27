Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева

Король Нидерландов Виллем-Александр направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджана.
Надеюсь на дальнейшее укрепление диалога и сотрудничества между нашими странами.
Избрание Баку в качестве города, принимающего 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), не только вносит вклад в устойчивое и безопасное будущее для каждого гражданина Вашей страны и всего мира, но и предоставляет Азербайджану возможность продемонстрировать свой международный авторитет.
Желаю Вам успехов и достижений в выполнении предстоящих задач".