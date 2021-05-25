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Король Нидерландов поздравил президента Азербайджана

Король Нидерландов поздравил президента Азербайджана Король Нидерландов Виллем-Александр направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
25 мая 2021 г. 18:16
Король Нидерландов поздравил президента Азербайджана
Виллем-Александр

Король Нидерландов Виллем-Александр направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас по случаю Дня Республики и передаю наилучшие пожелания благосостояния азербайджанскому народу.

Накануне этого праздника должен признать, что пандемия COVID-19 является невиданной проблемой для всех нас. Наряду с продолжением совместных усилий в борьбе с вирусом COVID-19, желаю Вам, Вашему правительству, а также всему азербайджанскому народу сил, смелости и здоровья".

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Версия на азербайджанском языке Niderlandın Kralı Azərbaycan Prezidentinə məktub yazıb

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