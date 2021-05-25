Король Нидерландов поздравил президента Азербайджана

Король Нидерландов Виллем-Александр направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Король Нидерландов Виллем-Александр направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас по случаю Дня Республики и передаю наилучшие пожелания благосостояния азербайджанскому народу.

Накануне этого праздника должен признать, что пандемия COVID-19 является невиданной проблемой для всех нас. Наряду с продолжением совместных усилий в борьбе с вирусом COVID-19, желаю Вам, Вашему правительству, а также всему азербайджанскому народу сил, смелости и здоровья".