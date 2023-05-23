Король Марокко поздравил президента Азербайджана

Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

В то время, как Азербайджанская Республика отмечает свой День независимости, очень рад от себя лично и от имени народа Марокко передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления, пожелания доброго здоровья и счастья. Я также желаю азербайджанскому народу еще большего развития и прогресса под Вашим мудрым руководством.

Ваше превосходительство, уверен, что и Вы, так же, как я, заинтересованы в укреплении тесных братских отношений между нашими странами на благо наших народов, развитии сотрудничества во всех сферах".