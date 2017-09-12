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    Король Марокко направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

    Хотел бы отметить, что высоко ценю сотрудничество и братские отношения между нашими народами

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Король Марокко Мухаммед VI направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Ваше превосходительство, дорогой Брат.

    С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между нашими братскими странами – Aзербайджаном и Марокко. Желаю Вам здоровья и счастья, а Вашему народу – прогресса, мира и процветания под Вашим руководством.

    Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы отметить, что высоко ценю сотрудничество и братские отношения между нашими народами. Я также доволен нашими консультациями и согласованными мероприятиями по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, в двустороннем формате, в рамках региональных и международных организаций, и в частности в Организации исламского сотрудничества.

    Ваше превосходительство, с этой точки зрения Ваша инициатива об объявлении 2017 года "Годом исламской солидарности" демонстрирует открытую поддержку Вами исламской религии, толерантности и равноправных ценностей, и я хотел отметить, что высоко оцениваю это.

    Хочу выразить большую заинтересованность в усилении сотрудничества с Вашим превосходительством во всех сферах во имя достижения нашими народами своих желаний, их лучшего и безопасного будущего, мира и стабильности, развития, прогресса, единства и солидарности".

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