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    Король Марокко наградил азербайджанского дипломата рыцарским орденом - ФОТО

    Король Мухаммад VI наградил экс-посла Тарика Алиева за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Марокко

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Бывший посол Азербайджана в Марокко Тарик Алиев награжден рыцарским Орденом Алауитского трона королевства Марокко, сообщает Report со ссылкой на посольство этой страны в Азербайджане.

    Король Мухаммад VI наградил Т.Алиев за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Марокко. 

    Церемония вручения ордена состоялась в резиденции посла Марокко в Баку.

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