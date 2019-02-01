Король Марокко наградил азербайджанского дипломата рыцарским орденом - ФОТО

Король Мухаммад VI наградил экс-посла Тарика Алиева за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Марокко

1 февраля, 2019 17:14

https://report.az/storage/news/2023c31d670577cad39cee1feadb4fb0/aa32afe3-93e5-4734-9d1c-fe6fb4948be8_292.jpg Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Бывший посол Азербайджана в Марокко Тарик Алиев награжден рыцарским Орденом Алауитского трона королевства Марокко, сообщает Report со ссылкой на посольство этой страны в Азербайджане. Король Мухаммад VI наградил Т.Алиев за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Марокко. Церемония вручения ордена состоялась в резиденции посла Марокко в Баку.