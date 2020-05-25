Король Малайзии поздравил президента Азербайджана

Король Малайзии Аль-Султан Абдулла Риаятуддин Аль-Мустафа Билл Шах ибни Султан Ахмад Шах аль-Мустаин Билла направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От себя лично и от имени Королевы передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Дня Республики.

С удовлетворением хочу отметить, что Малайзию и Азербайджан всегда связывали близкие и искренние отношения. Малайзия считает Азербайджанскую Республику важным партнером в Кавказском регионе. Для меня высокая честь подчеркнуть, что Малайзия готова к тесному взаимодействию с Азербайджаном для укрепления взаимовыгодного сотрудничества и партнерства.

Просим Всевышнего Аллаха ниспослать нашим народам сил и терпения для того, чтобы справиться с пандемией COVID-19 и последующими трудностями. Пусть Аллах дарует Азербайджанской Республике и ее народу мир и благополучие под динамичным руководством Вашего превосходительства.

Пользуясь случаем еще раз выражаю Вам свое уважение и почтение".