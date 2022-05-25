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Король Малайзии поздравил президента Азербайджана

Король Малайзии поздравил президента Азербайджана Король Малайзии аль-Султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах Шах Ибни Султан Хаджи Ахмад Шах аль-Мустаин Биллах направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Независимости.
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 15:09
Король Малайзии поздравил президента Азербайджана
Ильхам Алиев

Король Малайзии аль-Султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах Шах Ибни Султан Хаджи Ахмад Шах аль-Мустаин Биллах направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Независимости.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

От себя лично и от имени Королевы передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Независимости.

Уверены, что под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика добьется более сильного экономического прогресса.

С удовлетворением отмечаем, что искренние отношения между Малайзией и Азербайджаном будут продолжаться и впредь. Желаем дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества между нашими странами на благо наших народов.

Да ниспошлет Всевышний Вашему превосходительству крепкого здоровья, Азербайджанской Республике, ее народу - мира и процветания".

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Версия на английском языке King of Malaysia congratulates President of Azerbaijan

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