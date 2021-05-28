Король Испании: Желаю дружественному азербайджанскому народу мира и спокойствия

Король Испании Филипп VI направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Король Испании Филипп VI направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Господин президент,

От имени правительства и народа Испании передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Господин президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному азербайджанскому народу – мира и спокойствия.

Выражаю Вам свое глубокое уважение и почтение".