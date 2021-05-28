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Король Испании: Желаю дружественному азербайджанскому народу мира и спокойствия

Король Испании: Желаю дружественному азербайджанскому народу мира и спокойствия Король Испании Филипп VI направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
28 мая 2021 г. 17:18
Король Испании: Желаю дружественному азербайджанскому народу мира и спокойствия

Король Испании Филипп VI направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Господин президент,

От имени правительства и народа Испании передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Господин президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному азербайджанскому народу – мира и спокойствия.

Выражаю Вам свое глубокое уважение и почтение".

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Версия на азербайджанском языке İspaniya Kralı: "Dost Azərbaycan xalqına sülh və əmin-amanlıq arzulayıram"

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