Король Испании: Желаю дружественному азербайджанскому народу мира и спокойствия

Король Испании Филипп VI направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Господин президент,
От имени правительства и народа Испании передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Господин президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному азербайджанскому народу – мира и спокойствия.
Выражаю Вам свое глубокое уважение и почтение".