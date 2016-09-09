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    Король Испании принял верительные грамоты посла Азербайджана

    После церемонии посол обсудил с главой МИД Испании вопросы развития двусторонних отношений

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Король Испании Филипп VI принял верительные грамоты новоназначенных послов Азербайджана, Аргентины, Боливии, Гватемалы, Монголии и Украины в Королевском дворце в Мадриде, сообщает Report со ссылкой на издание Latin American Herald Tribune.

    Новый посол  Азербайджана в Испании Анар Магеррамов вручил верительные грамоты королю Филиппу VI. После церемонии посол провел  встречу с министром иностранных дел страны, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений.

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