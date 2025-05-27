Король Испании поздравил президента Ильхама Алиева

Король Испании поздравил президента Ильхама Алиева

Король Испании Фелипе VI направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

"От имени правительства и народа Испании передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Господин Президент, желаю Вам здоровья, любимому азербайджанскому народу – мира, благополучия и прогресса.

С глубоким уважением и почтением", - говорится в письме.