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Король Испании поздравил президента Ильхама Алиева

Король Испании поздравил президента Ильхама Алиева Король Испании поздравил президента Ильхама Алиева
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 11:46
Король Испании поздравил президента Ильхама Алиева

Король Испании Фелипе VI направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

"От имени правительства и народа Испании передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Господин Президент, желаю Вам здоровья, любимому азербайджанскому народу – мира, благополучия и прогресса.

С глубоким уважением и почтением", - говорится в письме.

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Версия на английском языке King of Spain congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке İspaniya Kralı Azərbaycan liderini təbrik edib

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