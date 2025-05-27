Король Испании поздравил президента Ильхама Алиева

Король Испании Фелипе VI направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
"От имени правительства и народа Испании передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.
Господин Президент, желаю Вам здоровья, любимому азербайджанскому народу – мира, благополучия и прогресса.
С глубоким уважением и почтением", - говорится в письме.