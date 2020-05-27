Король Иордании поздравил президента Азербайджана

Король Иордании Абдалла ибн Аль Хусейн II направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вам и великому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу - устойчивого прогресса и благосостояния".