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Король Иордании поздравил президента Азербайджана

Король Иордании поздравил президента Азербайджана

Король Иордании Абдалла ибн Аль Хусейн II направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вам и великому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу - устойчивого прогресса и благосостояния".

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