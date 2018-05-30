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    Король Иордании поздравил президента Азербайджана

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Ваше превосходительство.

    От имени правительства и народа Иорданского Хашимитского Королевства, от себя лично передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

    Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья и счастья, а дружественному азербайджанскому народу – устойчивого развития и благополучия".

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